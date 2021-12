Milano: Barberis (Pd), su sfratti obiettivo del Comune è affrontare l'emergenza e dialogare con sindacati inquilini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, ha incontrato oggi i sindacati degli inquilini, che hanno manifestato davanti al Comune di Milano per evidenziare le proprie istanze e ricordare la problematica degli sfratti. "L'obiettivo – ha spiegato Barberis - è intervenire da un lato come amministrazione comunale per migliorare e potenziare alcuni strumenti che ci consentono di affrontare più efficacemente l'emergenza abitativa e degli sfratti, dall'altro è definire un ascolto con i rappresentanti degli inquilini delle case popolari per elaborare delle proposte di modifica di alcune importanti criticità presenti nella normativa regionale". (Rem)