- La commissione Bilancio del Senato, impegnata nella manovra economica 2022, è stata convocata per questa sera alle 23.30. La seduta delle 20.30 è slittata e alle 21.30 si terrà una riunione di maggioranza per trovare la quadra sui diversi aspetti divisivi del provvedimento. Resta per ora confermata per le 9 di domattina un'ulteriore seduta della commissione Bilancio di palazzo Madama. (Rin)