Francia-Messico: ambasciata a Parigi espone diciotto opere messicane consegnate da collezionisti

- L'ambasciata del Messico a Parigi ha esposto diciotto opere messicane, restituitegli in gran parte da Diana Filiu Chaparro, membro di una famiglia di collezionisti basata in Francia, che ha reso 16 pezzi, mentre altri due sono stati restituiti in forma anonima. La collezione conta vasellame e alcune statuette originarie del nord del Messico. Dopo l'esposizione, le opere verranno inviate in Messico. Da due anni il Messico ha intrapreso un lavoro per recuperare opere legate al suo patrimonio storico incluse in collezioni privata del mondo intero. Molti pezzi sono esposti al museo di Antropologia del Messico, che in questi mesi ospita l'esposizione "La Grandezza del Messico". Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian la visiterà nelle prossime ore durante la vista che durerà fino a domani. Nel corso della sua visita, il capo della diplomazia francese ha in agenda incontri con il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, e il suo omologo Marcelo Ebrard. Tra i dossier che verranno evocati nel corso dei colloqui ci sono le crisi regionali, in particolare quelle di Haiti e Nicaragua, e la difesa del multilateralismo. Le Drian, intanto, ha ricevuto dalle mani del presidente Lopez Obrador l'onoreficenza della "Aquila Azteca", massimo riconoscimento che il Paese nordamericano consegna ai cittadini stranieri. (Frp)