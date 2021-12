Ue-Africa: Macron a colloquio con Sall e Kagame in vista del vertice di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con l'omologo senegalese Macky Sall prima di ricevere per un pranzo di lavoro il capo dello Stato del Ruanda, Paul Kagame, nell'ambito della preparazione del vertice tra Unione europea e Unione africana previsto per il 17 e il 18 febbraio. Lo riferisce l'Eliseo. Macron "ha voluto organizzare questo vertice nel quadro della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea per rinnovare in profondità il partenariato tra i due continenti a favore della stabilità e della prosperità", ha sottolineato Parigi. L'Eliseo ha definito Sall e Kagame "interlocutori chiave". Nel corso dei colloqui il capo dello Stato francese ha evocato l'evoluzione della crisi del coronavirus ed è tornato sull'incremento delle dosi di vaccino donate dalla Francia destinate all'Africa. Fino ad oggi Parigi ha mandato 485 mila dosi in Senegal e 960 mila in Ruanda. La Francia si è impegnata a donarne 120 milioni entro la metà del 2022. (Frp)