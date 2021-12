Quirinale: Fedriga, da Mattarella riconoscimento importante al ruolo delle Regioni nella collaborazione istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "nel discorso di augurio pronunciato dal presidente della Repubblica al Quirinale rilevo con gratitudine e soddisfazione un riconoscimento importante al lavoro costante che come Conferenza delle Regioni portiamo avanti ogni giorno nell'alveo della collaborazione istituzionale". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al temine dell'incontro che Mattarella ha avuto con i rappresentanti delle Istituzioni. "Il capo dello Stato ha riconosciuto che 'ha funzionato il rapporto tra lo Stato e le Regioni, le quali hanno collaborato attivamente e positivamente con i governi che si sono succeduti' superando ogni frizione e sovrapposizione. Parole – ha concluso Fedriga - che fungono da stimolo per proseguire nel costruttivo dialogo con le Regioni in un’ottica di confronto costante e proficuo”.(Com)