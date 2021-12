Covid: Fedriga, sancito intesa in Conferenza Stato-Regioni per ripartire fondo di 600 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "il governo ha riconosciuto lo sforzo sia finanziario che organizzativo compiuto dalle Regioni per far fronte all’emergenza Covid-19. Abbiamo infatti sancito l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per ripartire un fondo di 600 milioni”. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “E’ un primo step di un lavoro congiunto che governo e Regioni stanno portando avanti per monitorare e riconoscere le spese sostenute dalle Regioni per la pandemia che, come abbiamo avuto modo di ricordare in un recente incontro con i capigruppo parlamentari, ammontano ad oltre 8 miliardi che solo in parte sono stati coperti con i decreti emergenziali. Abbiamo fatto al governo e al Parlamento una serie di proposte – conclude Fedriga - ed oggi è arrivata una prima importante risposta ma bisogna andare avanti per continuare a sostenere con forza la campagna vaccinale in corso e gli sforzi organizzativi delle strutture sanitarie sostenute sempre dall’encomiabile lavoro di medici, infermieri ed operatori sanitari”. (Com)