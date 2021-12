Ue: Sinkevicius, ci aspettiamo entro 2023 aumento in produzione batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea prevede che ci sarà un aumento nella produzione di batterie entro il 2023. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dopo il Consiglio Ambiente in merito alla proposta della Commissione europea sulle batterie. "Prevediamo un notevole aumento della produzione di batterie entro il 2023 e la Commissione sta pertanto lavorando a stretto contatto con i colegislatori per compiere rapidi progressi e facilitare i negoziati sulla proposta di regolamento", ha detto. "Ci auguriamo che i triloghi possano iniziare presto in primavera, poiché dobbiamo vedere adottata la nostra proposta il prima possibile, al fine di offrire chiarezza giuridica e prevedibilità al settore privato. Gli operatori economici necessitano di regole chiare, direttamente applicabili e armonizzate", ha aggiunto il commissario. "La Commissione è determinata a fare tutto il possibile per facilitare un accordo sulle batterie, e non vedo l'ora di lavorare con la presidenza francese su questo, e di aiutarla a raggiungere un accordo politico, si spera già entro l'estate", ha sottolineato. (Beb)