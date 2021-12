Usa-Cile: Blinken si congratula con presidente eletto Boric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll segretario di Stato Usa, Antony Blinken si è congratulato con il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, e con il popolo cileno che "una volta di più ha dato un esempio di elezioni democratiche libere e giuste". Lo ha scritto in un messaggio pubblicato oggi sul suo profilo Twitter dove pure si augura "di continuare a lavorare con il Cile per progredire nell'obiettivo comune del consolidamento della democrazia, la prosperità e la sicurezza". Il riformista di sinistra Boric, si è imposto domenica al secondo turno delle elezioni presidenziali sull'ultraconservatore José Kast. Secondo i dati ufficiali del Servizio elettorale del Cile (Servel) il 35enne Boric ha raccolto il 55,8 per cento dei voti, contro il 44,1 per cento di Kast. (segue) (Nys)