Ue: Sinkevicius, ministri dell'Ambiente hanno accolto ampiamente Strategia del suolo

- I ministri dell'Ambiente dell'Unione europea hanno accolto ampiamente la Strategia del suolo della Commissione europea. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dopo il Consiglio Ambiente dell'Ue. "È una strategia ampia, che porta una nuova prospettiva per l'azione dell'Ue, con azioni a breve termine per il 2030 e una visione a lungo termine di suoli sani entro il 2050", ha detto. "I terreni sani sono alla base del 95 per cento del cibo che mangiamo. Il suolo ospita oltre il 25 per cento della biodiversità mondiale ed è il più grande bacino terrestre di carbonio del pianeta. In qualità di nostro alleato indispensabile per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, dobbiamo agire ora per curare meglio la salute dei nostri suoli", ha aggiunto il commissario. "La nostra strategia offre un nuovo quadro politico, con misure tangibili per proteggere, ripristinare e utilizzare i suoli in modo sostenibile, in linea con il Green Deal europeo" e "sono lieto di dire che i ministri hanno accolto ampiamente la Strategia del suolo, la sua articolazione con altre politiche e l'importanza di elevare il profilo politico dei nostri suoli", ha proseguito Sinkevicius. (Beb)