Libia: Noc, chiusura dei giacimenti comporta perdita 300 mila barili di petrolio al giorno

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha annunciato la contrazione dell’output petrolifero di 300 mila barili di petrolio al giorno a seguito del blocco dei siti di produzione di Sharara, El Feel, Wafa e Hamada da parte delle Guardie delle strutture petrolifere (Pfg). In una nota, la società guidata da Mustafa Sanallah, ha espresso il suo rammarico “per questa situazione in cui persone non competenti e al di fuori della legalità hanno interrotto l'estrazione di greggio nei campi di Sharara, Feel, Wafa e Hamada”, proseguendo la lunga lista di interruzione che, come osserva la Noc, giungono “ogni volta che salgono i prezzi del petrolio”. Nella nota, il presidente della Noc, Sanallah, ha dichiarato: "Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a queste pratiche che sono alla radice della sofferenza dei nostri cittadini, e non possiamo accettare la politicizzazione dei mezzi di sussistenza della nostra gente, per ragioni tipicamente regionali, o per interessi dei singoli. Non permetteremo a queste persone di svolgere un ruolo nel settore petrolifero nazionale”. Sanallah ha inoltre sottolineato che "il rispetto dei nostri impegni con i raffinatori nel mercato petrolifero è diventato impossibile, e di conseguenza siamo costretti a dichiarare lo stato di forza maggiore". (segue) (Lit)