Libia: Noc, chiusura dei giacimenti comporta perdita 300 mila barili di petrolio al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Noc ha affermato di aver contattato il governo per informarli delle conseguenze del fermo produttivo, che “causerà la perdita di opportunità di vendita e costi diretti e indiretti” all’economia libica. Secondo Sanallah, inoltre vi potrebbero essere potenziali riduzioni nella produzione di gas nel giacimento di Wafa, prospettando una interruzione del flusso di gas nei Paesi limitrofi che hanno un collegamento con il giacimento. “In pochi giorni saremo costretti a chiudere la raffineria di Al Zawia, che rifornisce la regione occidentale fino a Batin Jabel", ha affermato Sanallah. Il presidente della Noc, ha inoltre aggiunto che la Compagnia elettrica generale della Libia (Gecol) ha annunciato l’interruzione delle forniture di gas alle centrali elettriche, con una conseguente perdita di 2.500 megawatt di energia. "Durante la mia carriera, sono sempre stato un sostenitore della franchezza e della chiarezza, e ciò che queste persone stanno facendo non impedirà la nostra determinazione nel settore petrolifero e nell'andare avanti, contribuendo a costruire lo stato di diritto, le istituzioni e la ripresa della produzione e delle esportazioni”, ha concluso Sanallah. Nella nota, la Noc ha affermato che informerà il procuratore generale di tale situazione che adotterà le misure necessarie per indagare e raccogliere informazioni e per rivelare i pianificatori, gli esecutori e i beneficiari “di questo atto vergognoso". (Lit)