Quirinale: Decaro (Anci), da Mattarella un riconoscimento ai sindaci, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare lui

- Oggi, "nel suo saluto ai rappresentanti delle istituzioni, il capo dello Stato ha voluto definire i sindaci 'punto di riferimento prezioso per le loro comunità e generosa avanguardia della Repubblica in ogni territorio'. Sono parole che ci onorano e ci gratificano, ma in realtà siamo noi sindaci che dobbiamo al presidente Mattarella il più caloroso ringraziamento: in questi anni abbiamo sempre trovato in lui comprensione, sostegno e l'incoraggiamento necessario ad affrontare i momenti più difficili, sempre al servizio delle nostre comunità". Lo sottolinea il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il discorso di augurio pronunciato oggi dal capo dello Stato al Quirinale.(Com)