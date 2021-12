Città metropolitana Roma: Righini (Fd'I), per centrodestra straordinario risultato politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Otto seggi al centrodestra, un risultato straordinario dal punto di vista politico, ottenuto con il solo voto di nove consiglieri comunali romani che come è noto pesano molto. E' motivo di forte soddisfazione constatare che, leggendo questo risultato 'depurandolo' degli oltre quaranta seggi conseguiti da Centrosinistra e M5Stelle su Roma, emerge il dato che il centrodestra è maggioranza in Provincia". Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Di questo successo ringrazio il segretario provinciale di Fd'I Marco Silvestroni che ha curato la composizione della Lista. Nel formulare agli eletti il mio sentito in bocca al lupo, sottolineo l'affermazione dei candidati di Fdi, che sono ben cinque sugli otto entrati in Consiglio - aggiunge Righini -. Desidero citare Alessandro Palombi sindaco di Palombara, eletto senza nessun voto romano, gli amici Micol Grasselli, la cui riconferma attesta l'ottimo lavoro svolto e Massimo Ferrarini che entra nell'Assemblea Metropolitana forte della decennale esperienza come consigliere comunale di Albano. Un augurio anche ad Andrea Volpi e Stefano Cacciotti per un proficuo lavoro di radicamento di Fd'I nel territorio della Città metropolitana", conclude la nota. (Com)