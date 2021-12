Ue: Eurostat, Italia terzo Paese per produzione Pil tra i Ventisette nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia si è generato il 12,3 per cento del Pil totale dell'Unione europea nel 2020, che è stato pari a 13,4 miliardi di euro, attestandosi al terzo posto per produzione del Pil Germania e Francia. A dirlo è Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. In termini reali, il Pil dell'Ue nel 2020 è stato del 7,6 per cento superiore al livello di dieci anni fa. Tuttavia, il Pil reale è stato del 5,9 per cento inferiore al suo livello nel 2019; si è trattato del primo calo del Pil dell'Ue dal 2009, quando il Pil è diminuito del 4,3 per cento rispetto al 2008. La diminuzione dell'attività economica e di conseguenza del Pil è coerente con le restrizioni attuate nel 2020 per rallentare la diffusione del Covid-19. Nel 2020, poco più di un quarto del Pil dell'Ue è stato generato dalla Germania (25,1 per cento), seguita da Francia (17,2 per cento) e Italia (12,3 per cento), davanti a Spagna (8,4 per cento) e Paesi Bassi (6 per cento). All'estremo opposto della scala, dieci Stati membri dell'Ue hanno contribuito per meno dell'1 per cento al Pil totale dell'Ue: Malta (che aveva la quota più bassa del Pil dell'Ue allo 0,1 per cento), Estonia, Cipro e Lettonia (tutti allo 0,2 per cento), Croazia, Lituania e Slovenia (tutti 0,4 per cento), Bulgaria e Lussemburgo (entrambi 0,5 per cento) e Slovacchia (0,7 per cento). Confrontando il Pil del 2019 e del 2020 negli Stati membri dell'Ue, la Spagna ha subito il colpo maggiore (-10,8 per cento), seguita da Grecia (-9 per cento), Italia (-8,9 per cento), Portogallo (-8,4 per cento), Malta (-8,2 per cento), Croazia (-8,1 per cento) e Francia (-7,9 per cento). L'unico Paese dell'Ue che ha registrato un aumento del Pil nel 2020 è stata l'Irlanda (+5,9 per cento). (Beb)