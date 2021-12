Argentina: crisi del debito, ministro Economia esclude accordo con Fmi prima di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina ha escluso che si possa raggiungere prima di febbraio un accordo con il Fondo monetario internazionale sulla ristrutturazione del credito Stand By da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio10" dove ha illustrato quello che secondo lui è lo scenario che si prefigura alla luce dell'affossamento della Legge di bilancio 2022 alla Camera, avvenuto venerdì scorso. "La manovra finanziaria era la base della programmazione macroeconomica e veniva usata come scenario di riferimento per il negoziato", ha detto Guzman. "E' stata una sorpresa inattesa che ha colpito il processo negoziale anche se rimane l'impegno delle parti a raggiungere un accordo", ha aggiunto il ministro, rivelando di aver avuto un colloquio con la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva già venerdì subito dopo la bocciatura della finanziaria alla Camera. (segue) (Abu)