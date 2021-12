Marocco: governo vieta festeggiamenti per il capodanno per contrastare diffusione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco ha annunciato il divieto delle celebrazioni di Capodanno come parte delle restrizioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19. In una nota, Rabat ha annunciato una serie di misure che verranno applicate nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, tra cui il divieto di tutte le celebrazioni di Capodanno, il divieto di organizzare feste in hotel, ristoranti e locali, turismo, la chiusura dei ristoranti e caffè alle 23:30 e l'istituzione di un coprifuoco notturno tra mezzanotte e le 6 del mattino. Il Marocco ha annunciato il 15 dicembre di aver rilevato un primo caso di infezione con la variante Omicron del Covid-19 nel Paese, e dal prossimo 23 dicembre chiuderà le sue frontiere parzialmente riaperte di fronte alla diffusione “fulminea” della nuova variante. Il governo autorizzerà comunque voli speciali di rimpatrio verso l'estero, in particolare verso l'Europa. Il governo marocchino aveva già deciso il 4 dicembre di vietare tutti i festival e i principali eventi culturali e artistici a causa della diffusione della nuova variante.(Res)