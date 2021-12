Regno Unito: la regina Elisabetta trascorrerà il Natale a Windsor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina britannica Elisabetta trascorrerà il Natale al Castello di Windsor e non si recherà a Sandringham, come è tradizione. A renderlo noto Buckingham Palace, secondo cui tale decisione è personale ed è stata presa dopo un'attenta valutazione. I membri della famiglia reale visiteranno Windsor durante il periodo festivo e verranno prese precauzioni ragionevoli. La scorsa settimana è emerso che la sovrana aveva deciso di annullare il tradizionale pranzo prenatalizio con altri membri della famiglia reale tra i timori per l'aumento dei casi di coronavirus e il diffondersi della variante Omicron. Anche il pranzo dell'anno scorso è stato annullato a causa dell'emergenza provocata dal Covid-19 . (Rel)