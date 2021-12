Yemen: coalizione a guida saudita invita civili a evacuare aeroporto di Sana’a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare araba guidata dall’Arabia Saudita e impegnata nella guerra in Yemen al fianco del governo riconosciuto di Aden ha invitato i civili e il personale delle organizzazioni internazionali ad abbandonare l'aeroporto della capitale Sana’a. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. "Abbiamo adottato misure per affrontare la minaccia operativa all'aeroporto di Sana’a", ha riferito l’emittente citando fonti della coalizione a guida saudita. Oggi, la coalizione araba a guida saudita ha intercettato e distrutto un drone dei ribelli sciiti Houthi diretto contro l’aeroporto di Jizan, situato in Arabia Saudita vicino al confine con lo Yemen. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita “Arab News”, il drone era stato lanciato dall’aeroporto internazionale di Sana’a. Sempre oggi alcuni attacchi aerei della coalizione hanno colpito siti controllati dai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi a Sana’a distruggendo depositi destinati alla fabbricazione e stoccaggio di droni e armi. (segue) (Res)