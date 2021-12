Legge Bilancio: Turco (M5s), emendamento anti delocalizzazioni in manovra grazie a M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle "ha introdotto in legge di Bilancio un nuovo emendamento volto a limitare il fenomeno delle delocalizzazioni per difendere i lavoratori italiani e l'economia del Paese". Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente M5s e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte II. "Con questa misura non sarà ammissibile che le imprese e, in particolare, le multinazionali avviino procedure di licenziamento in via telematica attraverso modalità sms o video, assicurando le comunicazioni formali e il congruo preavviso ai prestatori di lavoro, pena il pagamento di sanzioni maggiorate. È importante, oggi più di ieri, che lo Stato dimostri di saper stare accanto alla classe lavoratrice, per scongiurare che la crisi scaturita dalla pandemia possa ripercuotersi sui diritti dei lavoratori e dei cittadini e per consentire al nostro sistema produttivo di crescere in modo sostenibile. Ancora una volta, il M5s dimostra di saper difendere concretamente l'Italia con impegno e dedizione, proteggendo le eccellenze, le Pmi e i lavoratori", conclude. (Com)