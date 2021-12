Milano: il Consiglio Comunale approva delibera su riqualificazione immobili dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È stata approvata dal Consiglio Comunale con 24 voti favorevoli, 8 contrari e 6 astenuti, la delibera sulla riqualificazione degli immobili dismessi a Milano. Il nuovo regolamento concederà in molte aree della città metropolitana un bonus di volumetria del 10 per cento in sede di ristrutturazione, con la legge regionale che prevede un possibile margine di bonus tra il 10 per cento e il 25 per cento. Tra i numerosi emendamenti votati in sede consiliare, che inizialmente erano 386, uno in particolare è stato presentato dalla stessa maggioranza, per aggiungere alla delibera maggiori oneri per la ristrutturazione di immobili sopra i 2000 metri quadri. "Con questo emendamento – ha spiegato il capogruppo del Pd Filippo Barberis – coinvolgiamo 31 dei 115 immobili dismessi, per restituire in relazione al valore economico dell'intervento un maggior valore in termini di opere e servizi alla Comunità". Tra i 31 immobili menzionati da Barberis figura anche lo spesso menzionato "Pirellino" di via Pirelli 39. L'emendamento della maggioranza è passato con 28 voti favorevoli e 8 astenuti. In particolare, ad astenersi sono stati i gruppi di Forza Italia e della Lega, con Fratelli d'Italia che ha deciso invece di votare favorevolmente alla proposta di modifica della delibera targata maggioranza. La delibera, invece, ha visto Forza Italia e Lega votare in modo contrario. "Abbiamo fatto solo due commissioni – ha affermato il capogruppo leghista Alessandro Verri - su una delibera così importante per il nostro futuro, ed è una delibera fatta anche di fretta quando si poteva semplicemente applicare la legge regionale. Si applica tra l'altro il minimo del bonus. Alla maggioranza interessa poco che gli operatori recuperino gli immobili, e così si danneggerà ancora la nostra città in nome dell'ideologia". Si sono invece astenuti, nella stessa maggioranza, Alessandro Giungi del Partito Democratico e Carlo Monguzzi dei Verdi. Monguzzi, in particolare, ha fin da subito espresso dubbi sul tema della delibera, sostenendo che vada eccessivamente a premiare gli investitori immobiliari milanesi. (Rem)