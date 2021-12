Pil: Casellati, ripresa Italia più veloce di quella di altri partner europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente, non siamo ancora fuori dal guado. Tante sono le battaglie da affrontare, la guerra non è finita. Per vincere una pandemia di portata globale, dovremo agire anche sul fronte internazionale, investendo sull’universalità della campagna vaccinale per combattere e prevenire la diffusione delle varianti. Perché dalla pandemia o si esce tutti insieme, o non se ne esce". Lo ha segnalato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. "Oltre ai vaccini - ha spiegato Casellati -, la seconda risposta alle priorità del Paese viene dalla strategia per la ripresa economica. Dopo il drammatico crollo del Pil che ha contraddistinto il 2020 e parte del 2021, nella seconda metà dell’anno stiamo registrando una forte spinta al rialzo dei principali dati macroeconomici, che portano l’Italia ad una ripresa più veloce di quella di altri partner europei. Secondo gli esperti, non si tratterebbe di un 'rimbalzo' temporaneo, ma di una tendenza strutturale, sostenuta dall’incremento dei principali fattori di crescita, dai consumi alla domanda di servizi fino agli investimenti e al lavoro". (segue) (Rin)