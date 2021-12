Ciad-Qatar: incontri preliminari al dialogo nazionale, presidente transizione Deby a colloquio con emiro Al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio militare di transizione (Cmt) del Ciad, Mahamat Idriss Deby, ha avuto un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con il quale ha discusso di un incontro che Doha ospiterà prossimamente come preludio all'avvio di un dialogo nazionale ciadiano. "Abbiamo passato in rassegna lo stato della nostra cooperazione bilaterale e fatto il punto sui progressi degli ultimi preparativi in ​​vista del dialogo con gli attori politico-militari" del Paese, ha dichiarato Mahamat, che guida il Ciad dalla morte del padre ed ex presidente Idriss Deby, ad aprile scorso. Il dialogo nazionale che si terrà in Ciad è stato richiesto dallo stesso Mahamat, in particolare per preparare le elezioni presidenziali del prossimo anno. In vista di questo importante appuntamento, voluto nell'intento di legittimare il potere preso in modo incostituzionale dal figlio del presidente defunto, ad ottobre le autorità del Cmt hanno avviato i negoziati per la partecipazione dei gruppi ribelli al dialogo. (segue) (Res)