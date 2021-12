Ciad-Qatar: incontri preliminari al dialogo nazionale, presidente transizione Deby a colloquio con emiro Al Thani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce l'emittente "Rfi", i membri del comitato tecnico incaricato delle discussioni con i gruppi politico-militari si sono già incontrati a Parigi e al Cairo con rappresentanti di gruppi ribelli e di opposizione politica allo scopo di incoraggiare i primi scambi, anche se in realtà non è stato ancora raggiunto alcun passo in avanti. Le due missioni sono state lanciate ufficialmente lunedì 18 ottobre su iniziativa del comitato tecnico speciale presieduto dall'ex presidente del Ciad Goukouni Weddeye. Uno per uno, i principali gruppi ribelli sono stati ricevuti dai membri del comitato tecnico. I gruppi politico-militari hanno tutti insistito sulla necessità di organizzare consultazioni a monte, una sorta di pre-dialogo tra ribelli e autorità che si svolgerebbe in un Paese terzo e con la mediazione internazionale. Una fase di trattativa è seguita per determinare quale sarebbe stato il Paese ospitante di questi incontri. (segue) (Res)