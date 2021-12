Kosovo: presidente Osmani, serve maggiore attenzione nella regione di Ue e Usa contro Russia e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha aggiunto che l'appartenenza del Kosovo alle organizzazioni internazionali è fondamentale. "Gli oppositori di questo processo devono capire che l'opposizione all'adesione del Kosovo è uguale al sostegno alle organizzazioni criminali transnazionali", ha affermato. Secondo Osmani, il Kosovo ha dimostrato la sua determinazione a combattere la criminalità organizzata e continuerà a farlo ogni volta che le autorità ritengono che la vita dei cittadini sia messa in pericolo da attività criminali. “Le azioni della polizia in ogni angolo del nostro Paese sono inevitabili per proteggere la vita e la dignità dei nostri cittadini. La nostra polizia non prende di mira le etnie ma le attività criminali. E nella lotta alla criminalità dobbiamo essere tutti intransigenti", ha detto Osmani. (Alt)