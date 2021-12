© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione della ricostruzione "si presenta anche come una stagione di doveri". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Il capo dello Stato ha voluto quindi ringraziare i concittadini "per i doveri assunti anche spontaneamente".(Rin)