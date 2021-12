Pnrr: Casellati, è occasione per affrontare debolezze sistema, Parlamento è centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimangono ancora debolezze di sistema, tra cui la complessità del modello burocratico e la vischiosità dei meccanismi fiscali. È evidente che l’occasione per affrontare questi problemi è ora o mai più, nella cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ci sta impegnando su un pacchetto organico di riforme, investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati. Un’azione trasversale, che va dalle infrastrutture alla transizione digitale ed ecologica, dal rilancio delle imprese alla ricerca e alle Università". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. "Semplificare, semplificare e ancora semplificare è l’obiettivo centrale delle riforme, per fare dell’Italia un Sistema competitivo a forte capacità attrattiva - ha continuato la seconda carica dello Stato -. Sugli investimenti essenziale è la sinergia con Regioni ed Enti locali per il superamento del divario tra Nord e Sud. Su tutto il tempo sarà un fattore determinante. Abbiamo una chiara tabella di marcia. Ritardi o rallentamenti non sono ammessi. E il Parlamento dovrà essere il principale garante di questi impegni. Le Camere, che dovranno approvare circa l’80 per cento dei provvedimenti previsti dal Pnrr, stanno già dimostrando grande rigore e serietà nel rispetto delle scadenze. E questo - ha concluso Casellati - conferma che la centralità del Parlamento, cuore pulsante della democrazia, non è un ostacolo alla rapidità e all’efficienza delle decisioni. Garantisce un reale confronto pluralistico senza compromettere le esigenze di certezza dei tempi". (Rin)