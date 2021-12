Italia-Germania: Camera di commercio, visita Scholz rinsalda rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz in Italia rappresenta un momento positivo e imprescindibile per rinsaldare i rapporti tra Italia e Germania. Lo ha detto il consigliere delegato della Camera di commercio italo-germanica, Jorg Buck, secondo quanto riferito da un comunicato dell’ente. “Le catene di valore e il mercato unico sono forti in Europa grazie all'asse italo-tedesco e mai come ora si può guardare al futuro in una ottica comune investendo in transizione ecologica, innovazione digitale ed inclusione”, ha dichiarato Buck. “Ciascuno deve fare la sua parte in questa fase cruciale dell'economia globale, e saldare tra loro i Paesi cardine dell'Europa aiuterà tutti a superare la crisi pandemica”, ha continuato. “I due Paesi rappresentano il manifatturiero d'Europa, e hanno catene di valore così interconnesse da poter progettare e attuare con successo strategie industriali dei cui effetti può beneficiare tutta l’Unione europea. Un dialogo intergovernativo è assolutamente necessario e i tempi sono favorevoli”, ha affermato il consigliere delegato.(Com)