Lombardia 2023: Sala, scegliere tra politico o tecnico senza primarie, ma fare in fretta - Video

- Ii dibattito su chi candidare alle elezioni per la Regione Lombardia nel 2023 sarà tra un politico o un non politico, con profili più o meno da tecnico. Probabilmente le primarie, che possono spesso servire, in questa situazione particolare le potremmo anche evitare. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con il giornalisti in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizio. (Video: Agenzia Nova) (Rem)