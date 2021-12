Usa: consumi auto, Biden alza del 25 per cento lo standard minimo di efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di alzare del 25 per cento lo standard minimo di efficienza per i consumi delle auto con l’obiettivo ridurre in maniera significativa le emissioni di gas serra. Secondo quanto rivelato da “Abc News”, verrà presentato oggi un documento che modifica i requisiti già a partire dai modelli fabbricati nel 2023, per arrivare entro il 2026 dovrà portare le auto ad avere un’autonomia minima di 40 miglia per gallone: si tratta di uno standard del 25 per cento più alto rispetto a quello fissato lo scorso anno dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump e del 5 per cento più alto rispetto alla proposta dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa). (segue) (Nys)