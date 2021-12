Usa: consumi auto, Biden alza del 25 per cento lo standard minimo di efficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore dell’Epa, Micheal Regan, ha definito la mossa dell’amministrazione Biden “un gigantesco passo in avanti”, in grado di aprire la strada a un futuro dei trasporti “a zero emissioni” e “interamente elettrico”. La decisione, peraltro, giunge un giorno dopo la clamorosa opposizione del senatore centrista Joe Manchin al piano di spesa sociale da 2.200 miliardi di dollari che, nelle intenzioni dell’amministrazione Biden, avrebbe dovuto completare l’agenda di rilancio dell’economia con misure volte a contrastare i cambiamenti climatici. Gli esperti si aspettano che l’innalzamento degli standard di consumo delle auto abbia un forte impatto sul mercato dell’automotive, espandendo la quota di mercato destinata ai veicoli a zero emissioni. (Nys)