Cina-Giappone: tenuto il 13mo ciclo di colloqui su affari marittimi

- Cina e Giappone hanno tenuto il 13mo ciclo di colloqui sugli affari marittimi, finalizzati a promuovere la cooperazione in materia di difesa e ad attenuare le controversie nel Mar Cinese Orientale. Lo riferisce l'emittente di Stato cinese "Cctv", precisando che i colloqui sono stati co-presieduti in videoconferenza dal direttore del dipartimento per gli affari oceanici e di frontiera presso il ministero degli Esteri cinese, Hong Liang, e dal capo dell'Ufficio per gli affari di Asia e Oceania presso il ministero degli Esteri giapponese, Takehiro Funakoshi. All'evento hanno preso parte anche funzionari impiegati nei dei dipartimenti della Difesa e della Guardia costiera. Nel corso dei colloqui, Pechino ha ribadito la propria sovranità sulle isole Diaoyu e Taiwan, esortando il Giappone al rispetto degli interessi cinesi e a non indurre in azioni dannose per "la pace dell'area". In nome della stabilità regionale, le parti hanno convenuto di "gestire adeguatamente le controversie" e di rafforzare la lotta congiunta ai crimini marittimi e gli scambi tra il personale. (Cip)