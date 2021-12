Brasile: ministero Salute riduce intervallo richiamo e prevede quarta dose vaccino per immunodepressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha disposto la riduzione dell'intervallo per l'applicazione delle dosi di richiamo del vaccino contro la Covid-19. Il nuovo intervallo per l'applicazione della terza dose è ridotto a quattro mesi. Nella stessa nota tecnica pubblicata oggi, il governo ha anche annunciato l'applicazione di un ulteriore richiamo, la quarta dose, per tutti i pazienti immunodepressi. Anche in questo caso l'intervallo sarà di quattro mesi a distanza dall'ultima dose. "L'avanzare della vaccinazione contro la Covid-19 in Brasile ha già permesso di ottenere notevoli miglioramenti nella salute pubblica, riducendo significativamente il verificarsi di casi gravi e di decessi causati dalla malattia. Attualmente, la vaccinazione viene estesa a tutta la popolazione adulta", afferma la nota tecnica. (Brb)