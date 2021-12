Municipio Roma I: presidente, impegno su sicurezza e lotta degrado, insediato nuovo Osservatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oggi prende il via il nuovo Osservatorio territoriale per la sicurezza, uno strumento che in questi anni ha dimostrato come, attraverso un'azione costante di confronto su temi così importanti, si possano portare maggiori benefici ai cittadini di questo territorio. Siamo convinti che con il nuovo Protocollo d'intesa sarà possibile migliorare alcune criticità di questo importante strumento e coinvolgere anche le rappresentanze dei cittadini. Perché la sicurezza e il contrasto al degrado rappresentano un elemento essenziale nelle politiche della nuova Giunta del Primo Municipio, e su questo si lavorerà con grande impegno nei prossimi mesi". È quanto dichiara la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, al termine dell'incontro con il Capo di Gabinetto del Prefetto, Maria Pia Terracciano, e coi rappresentanti territoriali delle forze di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale. (segue) (Com)