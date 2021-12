Municipio Roma I: presidente, impegno su sicurezza e lotta degrado, insediato nuovo Osservatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Osservatori territoriali hanno preso il via da alcuni anni, a seguito del Protocollo d'intesa siglato dal Prefetto di Roma, dal Questore, dal Sindaco e dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che dalla Polizia Locale della Città Metropolitana. Dopo le esperienze precedenti, in cui lo strumento dell'Osservatorio coinvolgeva la Macro Area I, costituita dai territori dei Municipi I e II, in questa nuova fase il tavolo coinvolgerà unicamente le istituzioni e le Forze dell'Ordine del Primo Municipio, per poter restringere ulteriormente l'ambito di intervento e di analisi delle criticità. Saranno al centro del confronto tutte quelle materie riguardanti l'ordine, il decoro, la sicurezza pubblica e urbana, che ricadono nel territorio municipale. Tra queste, in particolare, le tematiche relative ad abusivismo commerciale, piano freddo e interventi per i senza fissi dimora. (segue) (Com)