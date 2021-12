G20: Casellati, da Italia rinnovata capacità di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto allo scenario internazionale, l’Italia ha dimostrato una rinnovata capacità di leadership nei grandi appuntamenti che l’hanno vista protagonista. Come nella presidenza del G20, laddove ha svolto un ruolo di primo piano nel rilancio del multilateralismo e nel consolidamento dei legami transatlantici". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. "Penso anche al Trattato tra la Repubblica italiana e quella francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, destinata ad assumere una valenza strategica anche nella cornice multilaterale dell’Unione europea - ha continuato la seconda carica dello Stato -. Penso poi agli impegni assunti dalla Cop-26 nell’ambito del Patto sul clima. Un dibattito che, a livello nazionale, sta impegnando il Parlamento nella revisione dell’articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ormai in una fase avanzata del suo iter". Casellati ha concluso: "Perché l’ambiente è un bene tanto più prezioso in una realtà come quella della nostra penisola che si confronta ogni giorno con le fragilità strutturali del proprio territorio e che deve orientare l’azione pubblica alla logica della prevenzione rispetto al dissesto idrogeologico". (Rin)