Milano: Scavuzzo, parcheggio di Trenno ospiterà preghiere comunità musulmana

- Il parcheggio di Trenno, trasformato in centro per vaccini e tamponi, potrà essere temporaneamente riconvertito in luogo di preghiera per persone di fede musulmana. Lo ha annunciato oggi il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo durante la seduta del Consiglio comunale. "Il luogo – ha spiegato Scavuzzo – è idoneo a esercitare il culto per la comunità che dovrà essere sgomberata per i lavori del Palasharp. Il percorso è rallentato adesso dalle necessarie attività di contrasto della pandemia che vengono realizzate lì, ma diventerà poi una sistemazione per ospitare una comunità che prega, lo hanno fatto tante realtà e anche centri sportivi per garantire l'esercizio del diritto di culto". Immediata è stata la reazione del consigliere di opposizione Marco Bestetti (FI), che ha definito questa scelta profondamente sbagliata. "Il Consiglio comunale – ha affermato Bestetti - ha votato espressamente che questa area non fosse per luoghi di culto. È inoltre incompatibile un luogo di culto con un hub di tamponi e vaccinale vista anche la situazione pandemica. È di fatto un luogo di assembramento. Il diritto di culto è sacrosanto, ma hanno delle aree apposite che sono state individuate". (Rem)