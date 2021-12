Imprese: Leonardo, sottoscritta una linea di credito Term Loan Esg-linked (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Profumo, Amministratore delegato di Leonardo, ha sottolineato che “con la sottoscrizione di questa linea di credito, il 50 per cento delle fonti di finanziamento di Leonardo è Esg-linked a conferma del nostro impegno per la sostenibilità, parte integrante del Piano Industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo, e per la finanza sostenibile. Le condizioni di mercato di assoluto interesse ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito al fine di rimborsare un prestito obbligazionario in scadenza, un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del gruppo.” Il nuovo Term Loan è stato sottoscritto dalle seguenti banche: Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: Banco Bpm, Bnp Paribas (Bnl Lender), Bper Banca Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (Imi- Corporate & Investment Banking Division), Unicredit. Unicredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent mentre Intesa Sanpaolo (Imi- Corporate & Investment Banking Division) assumerà il ruolo di Facility Agent. Ai fini dell’operazione, il club di banche è stato assistito da Linklaters e Leonardo da Clifford Chance quali consulenti legali. (Com)