Spagna: Real Madrid sceglie Acciona per progettare la "Real Madrid Experience"

- L'azienda di costruzioni spagnola Acciona Ingenieria Cultural del gruppo Acciona è stata scelta dal club calcistico, Real Madrid, per progettare la "Real Madrid Experience" (Rme), che prevede la realizzazione di quattro spazi che occuperanno 16 mila metri quadrati nel nuovo stadio Santiago Bernabeu: museo, tour, spazi immersivi e "Sky Experience". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Il museo occuperà una superficie di 4.250 metri quadrati distribuiti su quattro piani e sarà dedicato alla storia del Club, il tour consisterà in un percorso in cui i partecipanti potranno conoscere le aree più emblematiche dello stadio, mentre i cosiddetti 'spazi immersivi' comprenderanno diverse aree sparse per lo stadio in cui saranno installate proiezioni multimediali e giochi partecipativi, rivolti a tutti i tipi di pubblico. Infine, la "Sky Experience" sarà situata sulla terrazza panoramica che circonda lo stadio e ospiterà una piattaforma con vista sulla città e sul campo del Bernabeu. (Spm)