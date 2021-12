© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi di contagio da variante Omicron del coronavirus nel Regno Unito sono 8.044 nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato l'agenzia per la sicurezza sanitaria britannica, precisando che i nuovi casi sono circa un terzo in meno rispetto alla giornata di ieri. I contagi con questa variante in tutto il Paese ammontano a 45.145. (Rel)