Femminicidio: Casellati, vero martirio che interroga nostre coscienze

- "Le statistiche parlano di un femminicidio ogni 72 ore, di 89 reati di genere al giorno, nella maggior parte dei casi perpetrati tra le mura domestiche. Un vero martirio che interroga le nostre coscienze. Sicuramente è prioritario intervenire sui fattori economici, sulle diseguaglianze ancora esistenti, come evidenzia la legge sulla parità salariale uomo-donna. Ma non può essere sottovalutato il tema culturale, che invoca l’azione sinergica delle istituzioni rappresentative e dei corpi intermedi, intervenendo sulla filiera formativa in tutte le dimensioni ove si realizza la persona umana". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile.(Rin)