- Il Gruppo italo-svizzero Msc ha proposto 5,7 miliardi di euro al gruppo Bolloré per acquisire la sua attività logistica in Africa. Lo ha annunciato il gruppo francese, spiegando di aver concesso a Msc un'esclusività fino a fino al 31 marzo del prossimo anno per negoziare. (Frp)