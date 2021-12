Volontariato: Casellati, esercito silenzioso, grazie per importante contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro tema sociale scottante e che richiede risposte è poi quello dei nuovi poveri, che nel 2020, a causa della crisi pandemica, sono aumentati del 21,9 per cento, colpendo soprattutto le fasce attive della popolazione. Infine, va sicuramente sottolineato il ruolo del volontariato. Un esercito silenzioso che allo straordinario valore umano e sociale della propria attività aggiunge un valore economico quasi impensabile, pari al 5 per cento del Pil. Grazie a tutti i nostri volontari per il loro importante contributo". Lo ha evidenziato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. (Rin)