Usa-Cina: Blinken nomina la sottosegretaria Uzra Zeya coordinatrice per gli Affari del Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha nominato la sua sottosegretaria per la Sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, come coordinatrice per gli Affari del Tibet. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. Si tratta, ha dichiarato Blinken, di un "ruolo importante" che Zeya assumerà "con effetto immediato". La funzionaria manterrà il proprio attuale incarico, per il quale ha prestato giuramento il 14 luglio scorso. Nel suo nuovo ruolo, Zeya avrà il compito di "coordinare le politiche, i programmi e i progetti del governo statunitense riguardanti le questioni tibetani, in accordo con il Tibetan policy act del 2022. In maniera specifica, "promuoverà un dialogo significativo, senza precondizioni, tra il governo della Repubblica popolare cinese e il Dalai Lama, i suoi rappresentanti o i leader democraticamente eletti del Tibet a favore di un accordo negoziato. Promuoverà il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani, inclusa la libertà di religione e di credo, e sosterrà gli sforzi volti a preservare l'eredità storica, linguistica, culturale e religiosa" del popolo tibetano. (segue) (Nys)