Covid: Galli, situazione critica, ma non paragonabile a 2020

- “La situazione è diventata, di nuovo, abbastanza critica. Non paragonabile ai morti dell’anno scorso, per carità, non paragonabile alla situazione drammatica del 2020, ma critica dal punto di vista della gestione di un Paese, di tutti i Paesi, che hanno bisogno, ovviamente, di continuare nelle loro attività e di poterle svolgere in continuità e sicurezza”. Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di "Timeline". Le persone “hanno anche bisogno di passare, nei limiti del possibile, delle feste natalizie senza l’ansia e l’angoscia di trasmettere ulteriormente l’infezione, soprattutto ai più fragili”. (Rem)