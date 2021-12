Emirati: Domitilla Benigni (Elettronica), fiducia nelle nostre competenze è sempre viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia degli Emirati Arabi Uniti nelle nostre competenze è rimasta sempre viva, e la continuità dei rapporti, sebbene con qualche ritardo nell’acquisizione dei contratti, è stata mantenuta. Lo ha detto Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata di Elettronica, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare le attuali prospettive del mercato e commentando la vittoria della società nella gara per la fornitura delle suite Ew a bordo della Classe Falaj3 della Marina emiratina. “Elettronica ha una tradizione lunga oltre 30 anni nel paese: non nego che un miglioramento dei rapporti bilaterali farebbe crescere il numero di potenziali acquisizioni, ma il legame consolidato ci ha salvato da sofferenze importanti”, ha aggiunto Paolo Izzo, chief sales officer della società. (Rin)