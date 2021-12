Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 70 anni dalla sua costituzione, Elettronica si è oggi consolidata in termini di dimensione e credibilità, diventando un importante riferimento a livello internazionale in ambito difesa, sicurezza e cyber. La value proposition si è rafforzata negli anni, allineandosi alla crescente complessità degli scenari operativi in cui ha assunto sempre maggiore rilevanza il dominio dello spettro elettromagnetico. È quanto scrive la società nella nota diffusa in occasione della conferenza stampa organizzata oggi per presentare le nuove linee di prodotto e le strategie aziendali dei prossimi anni. “L’anno del suo settantesimo anniversario vede Elettronica ad un rinnovato punto di partenza, con: un nuovo piano industriale a lungo termine e importanti investimenti; una accresciuta value proposition, attraverso innovative tecnologie e funzioni operative; un consolidamento dei volumi di mercato, grazie all’acquisizione di nuovi mercati e soluzioni; e con l’ingresso della nostra azienda nel dominio spaziale, con soluzioni proprietarie”, ha commentato Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata di Elettronica. (segue) (Com)