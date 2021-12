Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dimensionale e tecnologica dell’azienda, prosegue la nota, è legata in particolare alla costante attenzione ad un modello europeo della difesa, a costanti investimenti in ricerca e sviluppo e all’apertura verso nuove aree geografiche. Obiettivi che hanno spinto l’azienda a dotarsi di una nuova organizzazione e di un business plan strategico a lungo termine. Il piano industriale Tenet 2030, prosegue la nota, definisce gli obiettivi e le ambizioni dell’azienda, i fattori abilitanti e le risorse necessarie per rafforzare la leadership nel mercato di riferimento, sulla base di un modello di crescita incentrato su innovazione, espansione in nuove aree geografiche e sostenibilità. La prima ha l’obiettivo di mantenere la posizione di leadership sulle soluzioni di guerra elettronica strategiche, innovando ulteriormente per anticipare le tendenze del mercato, mentre la seconda consentirà di catturare importanti opportunità in mercati attualmente non serviti, come Nord America, Medio Oriente e Apac. (segue) (Com)