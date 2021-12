Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questi obiettivi, prosegue la nota, saranno necessari investimenti ingenti: in ricerca e sviluppo si prevedono per il triennio 2022-2024 investimenti per 48 milioni di euro; alla trasformazione digitale saranno destinati 42,5 milioni, mentre per l’ampliamento dei laboratori e delle linee di produzione saranno investiti 17 milioni; infine, per la gestione degli impianti saranno allocati 2,5 milioni di euro circa. L’approdo a queste nuove sfide, prosegue la nota, si lega ad un approccio da “solution provider e capability integrator”, che vede l’azienda focalizzata nella gestione di architetture integrate, concepite come “sistemi di sistemi” e governate con il sostegno dell’intelligenza artificiale. La capacità di gestire tali architetture consente di sfruttare al massimo le sinergie tra varie funzioni, massimizzando la capacità operativa delle piattaforme di nuova generazione. In quest’ottica, prosegue la nota, è fondamentale una corretta gestione delle informazioni provenienti da diversi sensori, effettuata attraverso Ew Manager Elt950 di Elettronica. Una capacità sviluppatasi con il prodotto Ew Centre: un sistema integrato e multidominio di gestione delle operazioni di guerra elettronica, con lo scopo di sostenere e coordinare l’intero ciclo di vita della missione. (segue) (Com)