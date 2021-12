Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crescente impegno in ricerca e sviluppo, prosegue la nota, ha consentito a Elettronica di fare un balzo tecnologico nelle caratteristiche dei suoi sistemi relativi alla self protection. Nell’ambito del dominio avionico, le principali novità riguardano capacità di autoprotezione per aerei large body, missioni speciali, elicotteri da combattimento o scorta e missioni di tipo C-Sar: la suite di self protection copre ogni aspetto dello spettro elettromagnetico, dalla radiofrequenza all’elettro ottico. La novità è il Dircm di nuova generazione Elt/577 Quiris, un sistema a tecnologia europea che sfrutta il quantum cascade laser per generare un’elevata potenza di protezione con aumentata efficienza in spazi ridotti. Il consolidamento di questa tecnologia, prosegue la nota, ha esteso la capacità di autoprotezione nella frequenza elettro ottica al dominio navale, con il sistema Quiris già testato con successo a bordo delle navi della Marina militare italiana. Inoltre, a fronte dei crescenti episodi di guerra asimmetrica, Elettronica sta sviluppando una variante efficace del sistema anti drone Adrian in ambiente marittimo. (segue) (Com)