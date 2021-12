Imprese: Elettronica, nei prossimi anni nuove sfide di mercato e ingresso nello Space Ew (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È poi nel dominio terrestre che Elettronica presenta quest’anno le maggiori novità, grazie allo Zenithal Jammer che si proietta per la prima volta nel segmento della guerra elettronica spaziale: un balzo tecnologico per il sostegno in operazioni militari navali o terrestri, consentendo contromisure elettromagnetiche di disturbo o offuscamento verso piattaforme aeree dotate di sensori di imaging radar. Sempre in ambito terrestre, un’altra importante novità è rappresentata da Nadir, ossia l’estensione della capacità antidrone ad uso delle forze di sicurezza e polizia per la protezione di ambienti urbani, grandi eventi e infrastrutture critiche da droni malevoli. Si consolida poi nel portafoglio prodotti la Tactical Ew Suite, una suite di protezione elettromagnetica di area, net-centrica con funzioni di situation assesment, threat identification e contromisure elettroniche. Inoltre, per rispondere alle esigenze relative alla proliferazione di piattaforme a pilotaggio remoto, Elettronica ha sviluppato lo Stand-in Jammer, un sistema per contromisure attive che consente alle piattaforme di collaborare nella neutralizzazione delle minacce. (segue) (Com)